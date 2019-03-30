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الخليل: حالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:47 - 30 مارس 2019
مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة
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أصيب عدد من المواطنين ،  مساء السبت ،بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال قامت باطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية ما لأدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم نقل احدهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان عدد من الشبان قد رشقوا بالحجارة النقطة العسكرية الاسرائيلية المقامة على مدخل شارع الشهداء بالحجارة.

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