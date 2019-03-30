ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السنوار: تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات لن يكون كما العام الماضي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:24 - 30 مارس 2019
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار
مشاركة

أكد قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار أن شعبنا صوّت بأقدامه اليوم أنه متمسك بثوابتنا وحق العودة وكسر الحصار وأنه مع المقاومة.

 و أشار السنوار في تصريح له ظهر اليوم السبت الى أن حركته تتحاور مع المصريين حول قضية الأسرى وقضية القدس، ثم قضايا قطاع غزة، مؤكداً بأن قضية الأسرى على سلم أولوياتها حتى تحريرهم.

و وجه قائد حماس عظيم الشكر لهذا الشعب العظيم الذي يواصل هذه المسيرة ويرسم الصورة واللوحة الرائعة على مدار عام كامل من المقاومة الشعبية.

و أوضح أنه رغم البطش والقهر والتجويع، فإن شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة مهما تنازل المتنازلون أو طبع المطبعون أو نسق المنسقون.

و لفت الى أن الاحتلال اليوم أمام اختبار جديد، لا سيما أننا أمام عام جديد من هذه المسيرة، و أن تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية في العام الجديد لن يكون كما كان في العام الماض

متعلقات

البث المباشر