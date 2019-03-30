الحية: المصريون يتسلمون غداً من الاحتلال خرائط زمنية لتنفيذ التفاهمات

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية: إن الوفد المصري سيتسلم غداً خرائط زمنية من الاحتلال، لتنفيذ التفاهمات، مشددا على أن الاحتلال في مرحلة اختبار، والشعب الفلسطيني والمقاومة ستواصل الضغط على الاحتلال حتى يذعن للمطالب المشروعة.

وأضاف الحية في كلمة له في من مخيم العودة في ملكة: "نحن نختبر الاحتلال حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا، وسنبقى نطارد الاحتلال حتى تحقيق مطالبنا والمسيرات ستتواصل"، مشددا أن رسالة الشعب أنه مصمم على العودة والحرية وكسر الحصار.

وقال الحية: "شعبنا شعب حر وصاحب قضية، وسنبقى نقاوم، نريد إنهاء الحصار، وقد حققت مسيرات العودة بعض هذه الأهداف".

وحذر الحية الاحتلال من التغوّل على الجماهير السلمية ومن محاولات التلكؤ والتملص، قائلا: "إننا سنبقى نحاسبه ونلاحقه حتى ننتزع حقوقنا".