شهيدان و100 إصابة في مليونية يوم الأرض شرق قطاع غزة

استشهد مواطنان وأصيب 100 آخرين بالرصاص الحي والاختناق قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، خلال إحياء فعاليات يوم الأرض الـ43، والذكرى الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكدت وزارة الصحة باستشهاد الفتى أدهم نضال صقر 17 عاماً جراء إصابته بقنبلة غاز مباشرة في وجهه شرق مدينة غزة، بالإضافة الى المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عاماً، الذي استشهد جراء اصابته بشظايا في رأسه شرق مدينة غزة.

وأوضحت الصحة أن الاحتلال استهدف سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر شرق قطاع غزة.

يشار إلى أن عشرات الآلاف يحيون اليوم الذكرى الـ 43 ليوم الأرض والأولى لمسيرة العودة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بشكل سلمي، فيما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار والقنابل الغازية على المتظاهرين.

يتبع ,,