القيادي البطش: سنستمر في مسيرات العودة لعام آخر

قال خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، :" من يراهن على ضعفنا واستسلامنا نقول له مستمرون لعام آخر من مسيرات العودة. مضيفاً أن شعبنا سيتصدى لما يسمونه "صفقة القرن" حتى إسقاطها.

وأضاف البطش في كلمة له في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، اليوم لا نحتفل بمرور عام على مسيرات العودة، ولكننا نحن نؤسس لمرحلة جديدة يستمر فيها النضال من أجل استعادة حقنا المسلوب وكسر الحصار عن شعبنا.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية تحيي اليوم الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، والأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار.