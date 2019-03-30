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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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فارس: الاسرى سيشرعون بالإضراب عن الطعام في7 نيسان القادم

  • فلسطين اليوم
  • 14:26 - 30 مارس 2019
معتقل معتقل
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قال رئيس نادي الاسير قدروة فارس إن الحركة الأسيرة مقبلة على إضراب مفتوح عن الطعام، في ظل استمرار ادارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش داخل السجون.

وقال فارس إن الحركة الأسيرة بدأت بخطوات تصعيدية بحل التنظيمات في السجون والمواجهات داخلها، وإن لم تستجب إدارة السجون لمطالب الحركة، سيبدأ الأسرى اضرابا مفتوحا عن الطعام بشكل متدرج بدءاً من السابع من نيسان القادم وحتى السابع عشر من ذات الشهر، بانضمام أعداد كبيرة من الاسرى، وستكون في عدة سجون كالنقب وإيشل وريمون وغيرها.

وأكد فارس أن في حال رفضت إدارة السجون مطالب الأسرى والمتمثلة بإزالة أجهزة التشويش، ستتصاعد مطالب الأسرى تدريجيا مع حجم معاناتهم.

 

 

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