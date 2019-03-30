الاحتلال يقمع مسيرة سلمية جنوب نابلس وأخرى في البيرة

أصيب ثلاثة شبان، ظهر اليوم السبت، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بمناسبة يوم الأرض.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة اتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" والعشرات بحالات اختناق.

وأضافت، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان.

في السياق، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية نظمت احتجاجا على استهداف الطواقم الطبية والمسعفين بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إعدد من المشاركين بحالة اختناق.

وكانت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، قد دعت للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية على حاجز حوارة، احتجاجا على جرائم الاحتلال التي تستهدف الطواقم الطبية والمسعفين والتي كان آخرها استشهاد المسعف ساجد مزهر وإحياء لفعاليات يوم الارض الخالد.