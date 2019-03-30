الاحتلال يعتدي على مسيرة للطواقم الطبية على حاجز حوارة ويغلقه بالكامل

أعتدى جنود الاحتلال بقنابل الغاز والصوت على مسيرة سلمية للطواقم الطبية خرجت من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم السبت، بإتجاه حاجز حوارة جنوب المدينة، وأغلقوا الحاجز بالكامل.

وخرجت المسيرة من وسط المدينة باتجاه الحاجز، أحياء ليوم الأرض ورفضا لجرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية التي كان أخرها قتل المسعف المتطوع في بيت لحم " ساجد مزهر" بعد إطلاق الرصاص الحي باتجاهه أثناء قيامه بعمله، وأحياء لذكرى استشهاد المسعفة "رزان النجار" خلال مسيرات العودة في القطاع.

وقال غسان حمدان مسؤول الإغاثة الطبية في نابلس في تصريحات صحافية، إن الجنود اعتدوا على المسيرة بالرغم من ارتداء المشاركين فيها لباس الاسعاف الخاص، ولم يراعوا سلميه المسيرة التي رفع خلالها المشاركون اليافطات التي تدعو لحماية لهذه الطواقم خلال أدائها عملها.

وأشار غشان إلى أن هذه المسيرة هي رسالة لكل المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية الطواقم الطبية في فلسطين، والضغط على الاحتلال لاحترام المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تضمن للمسعفين الحماية، وحرية العمل.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة بالكامل، ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج من خلاله، مما خلق أزمة كبيرة و اصطفاف لعشرات المركبات على الحاجز الذي يصل شمال الضفة بوسطها وجنوبها.