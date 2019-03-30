الاحتلال يقمع مسيرة على حاجز بيت أيل شمال البيرة

قمعت قوات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم السبت ، مسيرة القوى والفصائل الفلسطينية على حاجز بيت أيل المقام على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة.

وأطلقت القوات قنابل الغاز والصوت وفتحت المياه العادمة باتجاه المسيرة التي انطلقت من مدينة رام الله أحياءا للذكرى ال43 ليوم الأرض، ومنعتها من الوصول إلى الحاجز.

وكانت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في محافظة البيرة دعت إلى هذه المسيرة، تزامنا مع دعوات طلابية من طلبة جامعة بيرزيت للتظاهر باتجاه الحاجز بمناسبة يوم الأرض، ورفضا للإجراءات الاحتلالية ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

وأصيب عشرات المشاركين بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، فيما أغلق الشبان الشارع الرئيسي ورشقا جنود الاحتلال بالحجارة.

وأغلق جنود الاحتلال حاجز بيت أيل القريب، ومنعت الخارجين أو الداخلين إلى المدينة من المرور عبرة، فيما انتشرت الجيبات الاحتلالية في محيط الحاجز.