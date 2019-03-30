دعم الصحفيين تدعو الصحفيين لاستخدام أدوات السلامة أثناء تغطية مليونية العودة

دعت لجنة دعم الصحفيين، كافة الصحفيين من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية لاستخدام أدوات السلامة المهنية أثناء تغطية مليونية العودة تجنباً للمخاطر التي قد تواجههم في ظل الإصابات الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة على مدار عام مضى .

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أهمية ارتداء الدرع والخوذة وكافة أدوات السلامة المهنية في الميدان لاسيما في ظل الانتشار الكثيف لجنود الاحتلال على طول الحدود شرق مدينة غزة .

ودعت اللجنة الصحفيين، الفلسطينيين لتغطية الأحداث بمهنية عالية كما عودونا دائماً والحرص على نقل المعلومات من جهات الاختصاص حتى لا يكون هناك تضارب وبلبلة في نقل الرواية الفلسطينية.

ووجهت اللجنة، التحية لكافة الطواقم الصحفية التي واصلت التغطية الصحفية على مدار عام كامل وقدمت نموذجاً مهنياً رائعاً في التغطية بالصوت والصورة والقلم .