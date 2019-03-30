ملك الأردن يبحث القضية الفلسطينية مع الرئيس الفرنسي

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة القضية الفلسطينية.

وأكّد الملك عبد الله على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" وتحقيق "السلام العادل والدائم" وفق "حل الدولتين" الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس المحتلّة التي تعتبر مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد على أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلّة.

وثمّن موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لـ"حل الدولتين"، مشددا على أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص.

وتطرقت مباحثات ملك الأردن والرئيس الفرنسي، التي عقدت في قصر الإليزيه، إلى الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا.

كما تم التأكيد على أن "الجولان أرض سورية محتلة" وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية.