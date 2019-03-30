الصحة بغزة تنهي استعداداتها لمليونية الأرض والعودة

أعلنت وزارة الصحة و المؤسسات الصحية الشريكة اليوم السبت عن استعداداتها و جهوزيتها لمواكبة انطلاق فعاليات مليونية الارض و العودة اليوم شرق قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الاستعدادات شملت المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف.

كما أشارت الوزارة إلى محددات التغطية الصحفية داخل المرافق الصحية خلال مليونية الوطن والعودة.

وقد ثمن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الدور المهني والمسؤولية العالية التي تتحلى بها وسائل الاعلام في اظهار الحق الفلسطيني خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة و امام المشهد السلمي لمليونية الوطن والعودة.

وأكدت على تسهيل عمل الصحفيين بشكل مباشر دون الحاجة للموافقة المركزية وذلك لتحقيق الرسالة الاعلامية المطلوبة وفقا للضوابط و الاخلاقيات المهنية، والتنسيق مع مسؤول العلاقات العامة داخل المستشفيات و النقاط الطبية لإتمام عمل الصحفيين بالشكل المأمول.

كما دعت لإفساح المجال للطواقم الطبية في أقسام الطوارئ و النقاط الطبية و سيارات الاسعاف لإتمام عملها خلال الاحداث دون ارباك.

كما أكدت الوزارة على متابعتها للأحداث لحظة بلحظة و نحرص على تدفق المعلومات المتعلقة بالاحصائيات بعد تسجيلها رسمياً.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تحديث المعلومات ونشرها مركزياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة و نوافذها الاعلامية المعتمدة باللغتين العربية و الانجليزية.