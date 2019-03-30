الاتحاد الإسلامي: المشاركة في مليونية العودة وفاءٌ لدماء الشهداء والاسرى

أكد الاتحاد الإسلامي الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، ان المشاركة في مسيرات ومليونية الأرض والعودة هي واجب على كل فلسطيني، ووفاء لدماء الشهداء والأسرى والجرحى، وتثبيتا للحق الفلسطيني.

وقال الاتحاد خلال بيان له وصل "فلسطين اليوم" في الذكرى الثالثة والأربعون ليوم الأرض ومسيرات العودة المليونية أن شعبنا الفلسطيني سيبقى حياً ومتمسكاً بحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وعدم الرضوخ والاستسلام له وسيبقى رافعاً شعار العودة لأرضه.

وشدد الاتحاد على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، القدس وحق العودة وتحرير الأسرى، داعياً كافة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لمقاطعة الاحتلال ورفض التطبيع معه، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وطالب الاتحاد بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية كونها أولوية وضرورة وطنية لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة العدو ، موجهاً التحية لكافة النقابيين الفلسطينيين والعرب، وندعوهم إلى إحياء ذكرى يوم الأرض، وفضح جرائم الاحتلال.