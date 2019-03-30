معروف: اختراق الاحتلال لصفحة الهيئة يؤكد على عنجهيته وصلفه

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في قطاع غزة سلامة معروف اليوم السبت، أن اختراق الاحتلال "الإسرائيلي" لصفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار يعكس عنجهية وصلف وعدم قدرة على تقبل الرأي الآخر.

وكان الاحتلال قد اخترق الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، فضلاً عن القرصنة على أرقام الواتساب لمديري المجموعات التي تدعو للمشاركة في المسيرات، ونشر منشورات تحريضية لمنع المشاركة عبر الصفحة والمجموعات.

وعَدَ معروف، هذا السلوك أنه يوضح مدى الانحطاط الذي يحكم عقلية المحتل، وعدم مغادرته لفكرة السرقة والقرصنة على حقوق الغير حتى لو كانت بالكلمة.

وبين أن هذا الانتهاك للأعراف والمواثيق الضامنة لحرية الرأي والتعبير يضاف إلى جرائم المحتل واعتداءاته بحق الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام خلال مسيرات العودة، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة قرابة ٤٠٠ آخرين.

وأعرب معروف عن ثقته أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح في وقف الزحف الجماهيري للمشاركة بمليونية العودة، بل ستزيد شعبنا إصراراً على المشاركة والتمسك بمطالبه العادلة.