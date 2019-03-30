لقاء مهم يجمع قادة الجهاد الإسلامي وحماس والتأكيد على الرد على أي عدوان على المسيرات المليونية

عقدت قيادة حركتا الجهاد الاسلامي وحماس اجتماعاً هاماً مساء امس الجمعة (29 مارس) ، وقد ترأس الاجتماع الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري .

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لصمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ووجهوا التحية للأسرى البواسل الذين يتحدون الجلاد بقوة وصلابة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين الحركتين وسُبل تعزيزها.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وجرى تقييم نتائج الجهود المبذولة في سبيل إنهاء الحصار عن قطاع غزة .

وأكد المجتمعون على وحدة الشعب الفلسطيني التي تتجسد اليوم في مسيرات العودة وذكرى يوم الأرض.

وشدد الطرفان على وجوب تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة أي عدوان على مسيرات العودة شرق قطاع غزة وخاصة التي تجري اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وأكد الطرفان على أن أي عدوان يستهدف مليونية الأرض والعودة سيلقى رداً يتناسب مع حجم العدوان.







