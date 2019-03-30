الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

ويكون الجو هذه الليلة، غائما جزئيا وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واشارت الدائرة، الى ان تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يستمر يوم غد الاحد، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

كما يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الاثنين المقبل، لذا يكون الجو غائما وباردة الى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجوي غائماً جزئياً الى غائم وباردة الى شديدة البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات خلال ايام المنخفض.