مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للمقاومة بغزة

قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مساء اليوم، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر مراسلنا، أن قذيفتين أطلقتها المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الشريط الفاصل مستهدفة نقطة رصد للمقاومة.