الاحتلال يبعد ثلاث أمهات أسرى وشاب عن الأقصى

أبعدت شرطة الاحتلال مساء اليوم الجمعة ثلاث سيدات وشابا عن المسجد الاقصى المبارك، فيما أبعدت شابا عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر.

وأوضح محامي مركز المعلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن ثلاثة نسوة كانت قد احتجزتهن ظهر اليوم، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين وهن: خلود الأعور، نجاح عودة، وإيمان الاعور، وثلاثتهن أمهات أسرى مقدسيين.

كما أفرجت شرطة الاحتلال عن عضو لجنة أهالي الاسرى المقدسيين علاء الحداد بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوع، والحضور للتحقيق مجددا الاسبوع القادم لاستكمال التحقيق.

وجددت مخابرات الاحتلال اليوم وللمرة الثالثة على التوالي قرار ابعاد الشاب المقدسي ماجد الجعبة عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر.