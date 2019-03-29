كتائب أبو علي للعدو: أي اعتداء على المتظاهرين الجحيم بانتظاركم

دعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، الجماهير الفلسطينية للنفير العام والزحف سيولا بشرية إلى مخيمات العودة غداً السبت لنؤكد وفي يوم الأرض الخالد، أن الأرض كل الأرض لنا وسنستعيدها طال الزمن أم قصر.

وقال أبو جمال المتحدث باسم الكتائب في بيان له، :" هبوا يا أهلنا صوب مخيمات العودة لنسقط المؤامرات تقدموا وأنتم على ثقة أن مقاومتكم الباسلة.. وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى درعكم الحامي وسيفكم الذي سيدق أعناق الاحتلال، وسنلهب بنيراننا المحتل إذا فكر بالتوغل بدمنا الفلسطيني. فمقاتلينا على أهبة الاستعداد للثأر وردع العدو المجرم وسيكون درساً قاسياً له لن ينساه.

وحذرت الكتائب بشدة قطعان الصهاينة ومرتزقة جيشهم المهزوم من أن أي تعدي على أبناء شعبنا سيواجه برد قاس لن يحتمله أحد في مجتمع الغزو المتهالك.

ووجهت الكتائب رسالة تحذير للعدو:" حذاري حذاري أيها الصهاينة لا يأخذنكم الغرور ففي غزة هول لن تحتملوه وبوابات جحيم لن تحتملوا أن تفتح عليكم ... وإن زدتم زدنا والجحيم سيكون بانتظاركم.