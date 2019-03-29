الرجاء المغربي يتوج بالسوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي

توج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي، حامل لقب دوري الأبطال، بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ الرجاء المباراة بقوة عندما سجل أولا في الدقيقة 22 عن طريق نجمه عبد الإله الحافيظي، وعدل الترجي بهدف يوسف البلايلي عند الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 65 أحرز اللاعب بدر بانون هدف الفوز للرجاء مانحا لقب السوبر الأفريقي لفريقه.

ويعد اللقب هو الثاني لفريق الرجاء في السوبر القاري والرابع للأندية المغربية، حيث سبق للفريق ذاته الفوز باللقب عام 2000 على حساب أفريكا سبور، فيما اقتنص غريمه الوداد البيضاوي لقب العام الماضي، والمغرب الفاسي قبل سبع سنوات.