مصور صحفي من غزة يفوز بجائزة الصحافة العربية للعام 2019

فاز مصور صحفي فلسطيني من قطاع غزة، بجائزة الصحافة العربية للعام 2019، عن فئة أفضل صورة صحفية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.

وحصل الفلسطيني إبراهيم أبو مصطفى مصور وكالة رويترز للأنباء، على جائزة أفضل صورة صحفية في العام 2019 عن صورة التقطها خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وتظهر الصورة الفائزة بالجائزة، تجمع عدد من الشبان قرب السياج الحدودي الفاصل شرق غزة، أثناء محاولتهم الابتعاد من قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صوبهم.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لثلاثة عشر فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.