البطش: استمعنا من الوفد المصري لجهود التخفيف عن قطاع غزة والأسرى

أكد رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش "أن مسيرات العودة وكسر الحصار بدأت للتصدي لصفقة القرن وكسر الحصار وطالما لم يتحقق الهدفان فالمسيرات مستمرة".

وأكد البطش عقب لقاءٍ جمع وفدًا أمنيًا مصريًا بالهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار "أن يوم غد يوم الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل المحتل وكل أماكن تواجد شعبنا وأن يكون يوم غد ذكرى للاحتفال بيوم الأرض وبسنوية مسيرات العودة".

وأوضح البطش أن وزير خارجية قطر أكد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "استمرار تزويد غزة بالسولار لمحطة توليد الكهرباء حتى نهاية العام والاستعداد لإرسال مزيدٍ من الدفعات المالية".

وأضاف البطش: "استمعنا من الوفد لشرحٍ مهم عن جهودهم التي بذلوها بهدف استعادة الوحدة مسجلين شكرنا لكل الدور الذين أبدوا استعدادهم للتخفيف عن أبناء شعبنا في غزة"

وقال: "استمعنا لجهود التخفيف عن الأسرى جراء السياسات الهمجية التي يقوم بها الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان".

في السياق، قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إنه "تم تقدم رزمة مطالب بعنوان كسر الحصار وهذا حق وليس منة".

وأضاف الحية :"استمعنا من الوفد المصري لجملة إيجابية ومهمة وكبيرة من مطالبنا، وأن والاحتلال سيكون تحت الاختبار لتنفيذ وتطبيق ما استمعنا له من إيجابية في اللقاء".





