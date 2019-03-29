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مسيرة حاشدة بالأردن نصرة للقدس وغزة

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 18:06 - 29 مارس 2019
مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة
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خرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان دعت إليها الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والوطنية، رفضاً للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والمسّ بسيادة المقدسات الإسلامية والوصاية الهاشمية عليها، و"دعما للصمود في قطاع غزة بعد العدوان الغاشم عليه".

وطالب المشاركون بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وإلغاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام بشكل فوري، مؤكدين رفضهم إقامة أي نوع من العلاقات مع دولة الاحتلال، كمعاهدة السلام واتفاقية توريد الغاز.

وأكد المشاركون ضرورة "كشف وتعرية كل من يدعم التطبيع مع المحتل، سياسيا أو اقتصاديا"، مشددين على ضرورة "توحيد الجهود الفلسطينية والعربية من أجل القدس والمسجد الأقصى".

وهتف المشاركون للمقاومة وحركة حماس، وللشهيد عمر أبو ليلي وللقدس، مؤكدين أن "القدس عربية، وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية وخطا أحمر".

مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة (1)
مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة (2)
مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة (3)
مسيرة في الاردن دعما للقدس وغزة (4)
 

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