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بدء لقاء هيئة مسيرات العودة مع الوفد الأمني المصري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:05 - 29 مارس 2019
اجتماع الفصائل والوفد اجتماع الفصائل والوفد
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بدأ عصر اليوم اللقاء الذي يجمع الوفد الأمني المصري مع الهيئة العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة.

ويعقد اللقاء من أجل بحث تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة، استكمالا للقاءات التي عقدت خلال اليومين الماضيين.

ويعقد اللقاء في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وهاتف رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ، اليوم الجمعة، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المتواجد حاليا في العاصمة التونسية للمشاركة في القمة العربية للتباحث حول المفاوضات الجارية من أجل التوصل الى تفاهمات تؤمن المطالب الفلسطينية.

وأجرى هنية في وقت لاحق، اتصالاً هاتفياً مع عمرو حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة.

وبحث هنية وحنفي خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

 

 

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