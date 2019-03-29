استطلاع جديد: "كحول لفان" يتفوق على الليكود بـ4 مقاعد

أشار استطلاع جديد للرأي في "إسرائيل"، أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود بأربعة مقاعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، حصول حزب "كحول لفان" على 31 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لحزب الليكود، بينما يحصل معسكر اليمين على 64 مقعدا في المجموع.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" سيحصل على 9 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، بينما يحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، يحصل كل من "كولانو" و"شاس" و"ميرتس" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"زيهوت" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع.

وأكدت نتائج الاستطلاع، أن 41% من الجمهور الإسرائيلي، يفضلون بنيمن نتنياهو لرئاسة الوزراء، بينما يفضل 30% منهم بيني غانتس.

وردا على سؤال بشأن من هو الأفضل لمعالجة المواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة، حصل نتنياهو على 35%، مقابل 30% لغانتس، وقال 21% لا أحد منهما، بينما أجاب 14% بأنهم لا يعرفون.

وتبين من الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يدعمون عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تشمل إدخال قوات برية، في حين عارض ذلك 34%، وأجاب 24% بأنهم لا يعرفون.