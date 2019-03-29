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الشيخ خضر عدنان: الأسرى يخوضون معركة إنسانية فريدة للحرية

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 12:47 - 29 مارس 2019
الاسير المضرب أحمد موسى بمشفى قبلان الاسير المضرب أحمد موسى بمشفى قبلان
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أكد الشيخ خضر عدنان، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أن أسرانا في السجون يخوضون معركة إنسانية فريدة للحرية والعزة والكرامة لم يدانها أي تجربة ثورية في التاريخ الحديث.

و تطرق عدنان الى قرار الاحتلال بمنع الأسرى من أداء فريضة صلاة الجمعة في السجون، معتبراً هذا القرار بأنه حرب على ديننا ومعتقداتنا.

و وجه عدنان التحية للأسرى الجرحى والمعاقبين حتى من الأغطية والمقيدين بأيديهم وأرجلهم على ظهورهم دون فرشات والذين يحرمون من زيارة ذويهم خاصة في "النقب" و"ريمون".

و أكد أن الأخ الأسير أحمد موسى من الخضر ببيت لحم خاض معركة الأمعاء الخاوية بصمت وحقق بحمده تعالى انتصاراً بكسر الاعتقال الإداري وإليكم رسمه الطاهر الذي تحصلنا عليه بتوفيق الله تعالى.

 

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