الاحتلال يمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة في كافة السجون

قررت إدارة سجون الاحتلال، يوم الجمعة، منع الأسرى الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم في جميع السجون.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن "إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم بكافة السجون في سابقة لم يكن لها مثيل منذ عقود".

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع عبر (تويتر) إن "‏منع إدارة السجون الأسرى الأبطال من أداء صلاة الجمعة سابقة خطيرة وتعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على حرية العبادة".

وأكد القانوع أن "هذا يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً واضحاً في حق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية".