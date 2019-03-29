الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو لوقف كافة الوسائل الخشنة للتظاهر

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار المشاركين في المظاهرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة للالتزام بتوجيهاتها، و الابتعاد عن مرمى نيران الاحتلال، والابتعاد عن المناطق المكشوفة.

كما طالبت الهيئة في تصريح لها اليوم الجمعة المتظاهرين بالرباط في النقاط المحددة وعدم الابتعاد عنها، و التعاون الكامل مع لجان الضبط والنظام ولجان المكلفة والمنتشرة في كافة المخيمات والتقيد بتوجياتهم .

كما أكدت على ضرورة التركيز على الأنشطة الإبداعية السلمية وإحياء التراث الوطني، و إظهار حرص شعبنا واصراره على الحياة رغم العدوان والحصار.

و دعت الهيئة الشباب المشارك في مليونية العودة لعدم إشعال الاطارات (الكوشوك) ووقف كل الوسائل الخشنة حتى وإن كانت تصنف كوسائل سلمية.

كما وجهت الهيئة دعوتها للمنظمات الانسانية والدولية والحقوقية للحضور ومراقبة هذا المشهد ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة من تهديداته وتحشيداته .