وزارة الصحة تنشر احصائية الاعتداءات الاسرائيلية على المشاركين في مسيرة العودة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة احصائية تفصيلية لاعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة و كسر الحصار، شرق قطاع غزة منذ بداية المسيرات في 30 مارس 2018.

و وفقاً لاحصائية مركز المعلومات التابع لوزارة الصحة، فإن عدد الشهداء خلال مسيرات العودة بلغ 266 شهيداً، فيما بلغ عدد الاصابات 16027 إصابة بجراح مختلفة تم تحويلها الى مستشفيات القطاع.

و ذكرت الوزارة بأن من بين الشهداء 50 طفلاً، و 6 من الإناث، و مسن واحد.

و فيما يتعلق بالإصابات التي وصلت المستشفيات، فإن من بين الاصابات 3175 طفلاً و 1008 سيدة.

و حول درجة الخطورة في الاصابات أوضحت الوزارة في احصائيتها أن 536 إصابة خطيرة، و 6834 متوسطة، و 8266 إصابة طفيفة.

و لفتت الوزارة الى أن 6857 شخصاً أصيبوا بالرصاص الحي، و 844 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف، فيما أصيب2331 مواطناً اختناقاً بالغاز، و 1989 آخرين بشظايا و اصابات مختلفة.

كما أشارت وزارة الصحة الى أن 1503 شخصاً أصيبوا بالرأس و الرقبة، و 732 بالصدر و الظهر، و 624 بالبطن و الحوض، كما أصيب 2232 في الأطراف العلوية من الجسم، و 7731 في الأطراف السفلية، كما أصيب 2831 في أماكن متعددة.

كما لفتت احصائية وزارة الصحة الى أن حالات البتر بلغت 136 اصابة منها 122 اطراف سفلية و 14 في اطراف علوية.

كما بينت الاحصائية أن الاصابات التي وصلت للمستشفيات حسب المحافظات بلغت 3469 شمال القطاع، و 5235 في مدينة غزة، و 5456 في المحافظة الوسطى، و 3054 في مدينة خان يونس، و 1776 في محافظة رفح.

و أكدت الوزارة أن اجمالي استهداف الطواقم الطبية ادى الى3 شهداء و 665 اصابة مختلفة.

و من بين الشهداء من الطواقم الطبية الشهيد المسعف موسى ابو حسنين، و الشهيدة المسعفة رزان النجار، و الشهيد عبد الله القططي.

كما أشارت الاحصائية الى تضرر جزئي في 112 سيارة اسعاف.

و حول الاعتداءات الاسرائيلية على الطواقم الطبية، أكدت الاحصائية بأن اجمالي استهداف الصحفيين ادى شهيدان و 347 اصابة مختلفة.

و الشهداء من الطواقم الصحفية هم الشهيد ياسر مرتجى، و الشهيد أحمد أبو حسين.