معاريف: حماس حددت فترة قصيرة لتحقيق انجازات كبيرة في تخفيف الحصار

ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، تال ليف رام أن حماس حددت الفترة من يوم الأرض وحتى يوم الانتخابات "الاسرائيلية" كفرصة لتحقيق إنجازات كبيرة في تخفيف حصار غزة.

و بحسب المراسل، فلا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي جهود الوساطة المصرية بين حماس و"إسرائيل"، لكن على أي حال يوم فإن يوم السبت من المتوقع وصول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى السياج على حدود قطاع غزة.

و تساءل ليف رام: " كيف ستتصرف حماس: هل ستحاول كبح العنف ومنع الاقتراب من السياج؟ أو إعطاء ضوء أخضر لآلاف الشبان للوصول إلى الحدود؟".

و أضاف أنه في مثل هذه الحالة هناك احتمال كبير للعديد من "الشهداء" وبالتالي سيكون الطريق القصير إلى تصعيد أمني كبير".