ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: مسيرات العودة تمتلك إرادة الاستمرار حتى انتزاع باقي مطالبها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:01 - 29 مارس 2019
عبد اللطيف القانوع عبد اللطيف القانوع
مشاركة

أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع أن مسيرات العودة وكسر الحصار أنهت عامها الأول بتماسك وطني أكثر، والتفاف شعبي أوسع.

و أوضح القانوع في تصريح له اليوم الجمعة ان مسيرات العودة حققت جزءً  من الانجازات والمطالب، ولا زالت تمتلك إرادة الاستمرار حتى انتزاع باقي مطالبها وتحقيق كامل أهدافها.

و أشار القانوع الى أن شعبنا الفلسطيني يستعد بكل مكوناته ومستوياته للمشاركة في مليونية "الأرض والعودة وكسر الحصار" غداً السبت في خطوة مهمة على طريق كسر الحصار كاملاً عن قطاع غزة وتثبيت حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

متعلقات