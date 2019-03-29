طقس فلسطين: غائم جزئياً ربيعياً لطيقاً

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار ،و ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة .

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم غدٍ السبت فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

و تكون الأجواء الأحد باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .