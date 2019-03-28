"انتفاضة إلكترونية" تسبق يوم #مليونية_الأرض_والعودة

"البلاد طلبت أهلها".. تفاعل فلسطينيون وعرب على هاشتاج "#مليونية_الأرض_والعودة" استعدادًا لفعاليات الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تصادف يوم السبت المقبل، يأتي ذلك في وقت دعت فيه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لأوسع مشاركة في "مليونية الأرض والعودة".

وتداول نشطاء مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو وتدوينات تساند مسيرات العودة وكسر الحصار وتدعو الى المشاركة في فعاليات مليونية العودة والأرض، وتؤكد على استمرار الجماهير الفلسطينية في مواصلة المسيرة حتى تحقيق أهدافها.

الناشط الشبابي ناجي الظاظا كتب على صفحته في تويتر "قد لا نملك أسلحة نووية أو موارد نفطية أو حتى دعما من دول عظمى لكننا نملك إرادة المقاومة والانتصار.. مقاومة الاحتلال والانتصار على الظلم والحصار #مليونية_الأرض_والعودة".

وكتب محمد أبو هويدي "مع دخول مسيرة العودة عامها الثاني .. سنبقى الأوفياء لدماء الشهداء وآلام الجرحى #مليونة_الارض_والعودة".

وغرَّد الناشط إسماعيل الثوابتة على صفحته في تويتر "الدعوات تتصاعد للمشاركة في #مليونية_الأرض_والعودة يوم السبت، فلنشارك جميعا بلا تردد".

كما، وغرَّد إبراهيم المدهون على صفحته في تويتر "ستشفل أي محاولة لمباغتة غزة، والتعزيزات الإسرائيلية في الغلاف لن تخيف أو تثني شعبنا من الاحتشاد الواسع يوم الأرض لاستكمال مشوار مسيرته الكبرى، وعلينا الحذر من الانسياق خلف أخبار التخويف والترويع وبث الفرقة في هذه المعركة المصيرية#مليونية_الأرض_والعودة.

وكتب عدنان حميدان على حسابه في تويتر "كن فاعلا في #مليونية_الأرض_والعودة وادعمها الكترونياً ومعنوياً وبكل ما تستطيع".

وشارك فريق "السوشال ميديا" في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في الانتفاضة الإلكترونية المساندة لفعاليات مليونية الأرض والعودة، وقد ساهم الفريق في إعداد محتوى خاص بالتغريد ومواد إعلامية من تصاميم وفيديوجرافيك تجسد فيها دور أيقونات العودة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تصاميم خاصة بالفئات المشاركة في المسيرة مثل الصحفيين، والمسعفين، والمرأة، والأطفال، والشيوخ.

ويوضح الزميل سائد حسونة من فريق "السوشال ميديا" أن الهدف من مشاركة فريق الوكالة هو أن مسيرة العودة شكلت حالة فريدة في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وان من واجب كل الفلسطينيين لاسيما الصحفيين المشاركة في هذا الزخم الوطني، ومحاولة التأثير في الرأي العام العالمي من خلال فضاء العالم الإلكتروني.

وأوضح الزميل حسونة أنَّ هاشتاج #مليونية_الأرض_والعودة وصل إلى مراحل متقدمة من الترند العالم، مشيراً إلى أن ذلك يدلل على حجم المشاركة والزخم الذي تحققه مسيرة العودة على المستوى المحلي والعربي والدولي، لافتاً إلى وجود مشاركين عرب وأجانب في نشر محتوى داعم لمسيرات العودة.

وسيشهد السبت المقبل 30 من أذار اضراباً شاملاً في كافة المحافظات الفلسطينية، بينما حذرت فصائل المقاومة الاحتلال من التغول في جرائمه بحق المتظاهرين السلميين الذين من المقرر وصولهم إلى النقاط الخمس المحددة بمخيمات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ما هو إلا حشد استعراضي، لرفع معنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد كسر المقاومة لاسطورة "اسرائيلي".

وعلى صعيدٍ أخر، فهو لا يرهب شعباً تعود على القتال في ساحات المعارك.#مليونية_الأرض_والعودة pic.twitter.com/tLCyEOLB0j — محمد المقيد #غزة (@mhmq210) ٢٨ مارس ٢٠١٩

الدعوات تتصاعد للمشاركة في #مليونية_الأرض_والعودة يوم السبت، فلنشارك جميعا بلا تردد ???? — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) ٢٨ مارس ٢٠١٩

قد لا نملك أسلحة نووية أو موارد نفطية أو حتى دعما من دول عظمى لكننا نملك إرادة المقاومة والانتصار .. مقاومة الاحتلال والانتصار على الظلم والحصار.#مليونية_الأرض_والعودة pic.twitter.com/WDYCnISaSB — د. ناجي شكري (@Naji_Shukri) ٢٨ مارس ٢٠١٩

كن فاعلا في #مليونية_الأرض_والعودة وادعمها الكترونيا ومعنويا وبكل ما تستطيع pic.twitter.com/S3wUDTiciz — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) ٢٨ مارس ٢٠١٩

لقنَّا العدو درساً أن الفلسطنيين لا ينهزمون#مليونية_الارض_والعودة pic.twitter.com/5Yt4wzwcxF — محمد الداية #فلسطين ???????? (@MOHAMMEDDDAYA1) ٢٨ مارس ٢٠١٩