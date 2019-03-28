ماذا يعني التفعيل الذاتي لصواريخ غزة.. هذا ما قصده القسام!

أجمع محللان سياسيان وآخر عسكري على أنَّ تصريح كتائب القسام حول "التفعيل الذاتي المبكر لصواريخ المقاومة، والتي جاءت ضمن الاستعداد القتالي للمقاومة يشي بالكثير من الدلائل ويحمل العديد من الرسائل الموجهة في أكثر من اتجاه.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت أن التفعيل الذاتي المبكر للصواريخ من غزة سببه قرار قيادة المقاومة رفع جهوزيتها القتالية.

وقال مسؤول في كتائب القسام في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية مساء الخميس: "استعدادنا القتالي جاء بعد عزم الاحتلال شن عمل عدواني قبل الانتخابات الصهيونية".

المختص العسكري رامي أبو زبيدة اوضح ما حمله تصريح كتائب القسام حول "التفعيل الذاتي المبكر لصواريخ المقاومة، والتي جاءت ضمن الاستعداد القتالي للمقاومة عقب عزم الاحتلال شن عمل عدواني قبل الانتخابات الإسرائيلية".

تأهب واستعداد

وقال أبو زبيدة في منشور على حسابه في فيسبوك إن الغرض من حالات التأهب والاستعداد القتالي هو تحديد الإجراءات والتدابير الخاصة التي تطبقها القيادة العسكرية للمقاومة وفقًا لمتطلبات الموقف العسكري والسياسي الذي نعيشه حاليًا.

وذكر أن المؤشر الرئيسي للاستعداد القتالي لأي قوة عسكرية يشتمل على: "القدرة القتالية، والتوقيتات الزمنية المحددة، وبدء تنفيذ المهام القتالية طبقًا للهدف المطلوب تحقيقه والفكر والموقف".

ولفت أبو زبيدة إلى أن رفع الجهوزية يُسهم في توفير وتحديد درجة قتال عالية، "وهذا أمر ضروري لتحقيق ضربة تناسب الزمان والمكان وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق عنصر المفاجأة وإنجاز الأهداف".

تبني لقصف "تل أبيب"

بدوره، أوضح المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرفاتي، أن اعلان القسام "يمثل تبني لعملية إطلاق الصواريخ على تل أبيب، وهو احراج واضح لنتنياهو، وتنفيذ عملي لما يخشاه، بمعنى المواصلة في التملص من التفاهمات سيقابل بمزيد من الاحراجات لنتنياهو".

وقال الرفاتي، في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن "الصاروخ حتى وإن أطلق بالخطأ فإنه يدل على أن الاستعدادات الاولية للرد على أي غدر من الاحتلال ستشمل ما بعد تل أبيب".

وأضاف أن "قدرة استخبارية كبيرة لدى القسام مكنته من معرفة النوايا المسبقة للاحتلال، وكسره لمحاولة الغدر التي كان ينويها ويموه لها".

الصواريخ جاهزة للإنطلاق

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب قال في توضيح دلالات التصريح "يعني ذلك أن قرار إطلاق الصاروخ قد اتخذ بلا رجعة، وأن مؤقت الصاروخ جاهز وينتظر لحظة الصفر للانطلاق، وانطلق.

وأضاف في تدوينة كتبها على صفحته في فيس بوك: ما بين السطور كثير ليس بالضرورة كشف الحقيقة كاملة، ورسالة واضحة بأن مقاومة غزة لكم بالمرصاد، وأن حالة الجهوزية لا زالت قائمة أمام حشوداتكم التي إذا ما فكرت بالتقدم نحو غزة فلن تجد إلا الموت الزؤام.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجاً بعنوان #التفعيل_الذاتي في أعقاب تصريحات المسؤول في كتائب القسام عن التفعيل الذاتي المبكر للصواريخ في غزة، وتداولوا صوراً لصواريخ المقاومة، وكتبوا مقولات وابيات شعرية تنم عن فخرهم بالمقاومة الفلسطينية، وتدل أن المقاومة هي الخيار القادر على حماية الشعب الفلسطينية واستعادة حقوقه المسلوبة.

وخرج من قطاع غزة قبل أيام صاروخ طويل المدى، أخفقت "القبة الحديدية" للاحتلال في اعتراضه ما تسبب في سقوطه في منطقة "هشارون" شمالي "تل أبيب" وسط الكيان.

وسبق هذا الصاروخ، انطلاق صاروخين تجاه منطقة "غوش دان" في "تل أبيب"، وبينت المصادر الفلسطينية والإسرائيلية أنهما أطلقا بالخطأ.

وقصفت قوات الاحتلال أول أمس أهدافًا مدنية ومنشآت حكومة في القطاع، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بجراح مختلفة.

وردّت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف غزة بعشرات الصواريخ، وأحدثت خسائر مادية للمستوطنين.