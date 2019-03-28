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سؤال وجواب: عام على مسيرات العودة الكبرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:11 - 28 مارس 2019
مسيرة العودة الكبرى مسيرة العودة الكبرى
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أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دليلاً خاصاً في ملف مسيرة العودة وكسر الحصار بعد مرور عام على انطلاقها

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