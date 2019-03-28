أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دليلاً خاصاً في ملف مسيرة العودة وكسر الحصار بعد مرور عام على انطلاقها
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00:06 - 25 مارس 2019
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دليلاً خاصاً في ملف مسيرة العودة وكسر الحصار بعد مرور عام على انطلاقها
اضغط هنا لمطالعة تقرير سؤال وجواب: عام على مسيرات العودة الكبرى