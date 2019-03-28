جيش الاحتلال يقرر إخلاء المستوطنات حال اندلاع مواجهة مع غزة

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن قوات الاحتلال ستعمل على إخلاء معظم المستوطنات القريبة من قطاع غزة حال اندلاع عدوان جديد على قطاع غزة

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الخطة الإسرائيلية في أخلاء المستوطنات القريبة من قطاع غزة جاءت ضمن الدروس التي المستخلصة من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، عندما تمكنت وحدات من المقاومة الفلسطينية من التسلل عبر الحدود إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من غزة، إضافة إلى قصف المستوطنات بمئات الصواريخ التي أحدثت أضراراً كبيرة في حينها.

وأشار التلفزيون الإسرائيلي بأن مستوطنة نتيف هعسراه الواقعة شمال بيت لاهيا هي المستوطنة الوحيدة التي لم توضع على أجندة اخلاء المستوطنين لرفض سكانها الانتفال إلى أي مكان على الرغم من الإغراءات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية المقدمة لهم وهو ما يشكل معضلة امام جيش الاحتلال.