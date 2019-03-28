ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يقرر إخلاء المستوطنات حال اندلاع مواجهة مع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:33 - 28 مارس 2019
ملاجئ المستوطنات ملاجئ المستوطنات
مشاركة

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن قوات الاحتلال ستعمل على إخلاء معظم المستوطنات القريبة من قطاع غزة حال اندلاع عدوان جديد على قطاع غزة

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الخطة الإسرائيلية في أخلاء المستوطنات القريبة من قطاع غزة جاءت ضمن الدروس التي المستخلصة من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، عندما تمكنت وحدات من المقاومة الفلسطينية من التسلل عبر الحدود إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من غزة، إضافة إلى قصف المستوطنات بمئات الصواريخ التي أحدثت أضراراً كبيرة في حينها.

وأشار التلفزيون الإسرائيلي بأن مستوطنة نتيف هعسراه الواقعة شمال بيت لاهيا هي المستوطنة الوحيدة التي لم توضع على أجندة اخلاء المستوطنين لرفض سكانها الانتفال إلى أي مكان على الرغم من الإغراءات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية المقدمة لهم وهو ما يشكل معضلة امام جيش الاحتلال.

 

 

متعلقات