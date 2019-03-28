إيكاردي يصدم جماهير ريال مدريد

حمل نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالي خافيير زانيتي خبرا سارا لجماهير الفريق، عندما أكد أن مشكلة نجم الهجوم ماورو إيكاردي تم حلها.

وقال الأرجنتيني زانيتي أسطورة إنتر ميلان لشبكة "سكاي سبورت"، الخميس، إن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع مواطنه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتابع: "الأمر الأهم الآن أن نصل إلى هدفنا. تتبقى 10 مباريات على نهاية الدوري ونريد أن نتحد جميعا من أجل هدفنا".

وأضاف زانيتي: "نسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. مباراة لاتسيو ستكون حاسمة وأنا متأكد أن (لوسيانو) سباليتي (المدير الفني) واللاعبين سيكونون جاهزين".

وبهذا التصريح، يغلق زانيتي الباب أمام ريال مدريد الإسباني، الذي تعشمت جماهيره في خطف إيكاردي (26عاما)، بعد أزمة اللاعب مع النادي بسبب خلاف على أجره.

ولا يشارك إيكاردي مع إنتر منذ أسابيع على خلفية الأزمة الأخيرة، التي تقف وراءها زوجته ووكيلته الحسناء واندا نارا.

وطالبت نارا بزيادة راتب زوجها من 5 إلى 10 ملايين يورو، مشيرة إلى أنه "لا يعامل بطريقة جيدة من قبل إنتر"، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، ويطارده جاره ميلان صاحب الـ51 نقطة.