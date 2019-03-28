"مليونية العودة" تركل تهديدات الاحتلال وتتجهز لليوم المشهود

رغم أجواء الحذر الشديد التي تسيطر على قطاع غزة في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية، إلا أن اللجان المختلفة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تواصل التحضير والتجهيز للمسيرة المليونية احياءً للذكرى الـ43 ليوم الأرض والذكرى الأولى لانطلاق مسيرة العودة في مشهد يؤكد على قوة وإرادة شعبنا الفولاذية في تحدٍ أحد أقوى الجيوش في المنطقة.

وعلى مدار الساعات الماضية حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الضغط على فصائل المقاومة من خلال العامل النفسي بنشر مزيداً من قوات الجيش على حدود قطاع غزة لوقف المسيرة المليونية المزمع تنظيمها السبت القادم.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت بأن مطالب نتنياهو من فصائل المقاومة تشمل: وقف المواجهات الليلية، والإشارة هنا إلى فعاليات الإرباك الليلي، ووقف المسير البحري في شمالي القطاع قبالة "زيكيم"، والتعهد بألا تكون "مليونية العودة" يوم السبت، في ذكرى يوم الأرض وذكرى مرور عام على مسيرات العودة، عنيفة.

في المقابل أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، صباح اليوم الخميس رغم تهديدات الاحتلال، أن السبت المقبل 30 من أذار، سيشهد اضراباً شاملاً في كافة محافظات الوطن، بينما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من التغول في جرائمه بحق المتظاهرين السلميين الذين من المقرر وصولهم إلى النقاط الخمس المحددة بمخيمات العودة.

وللوقوف على التحضيرات القائمة لتنظيم المسيرة المليونية في ذكرى الأرض والعودة أكد عضو اللجنة التنسيقة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار خميس الهيثم، أن السبت القادم سيكون يوماً وطنياً بامتياز سيُحيى فيه الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم الذكرى الـ43 ليوم الأرض والذكرى الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار، بمسيرات وفعاليات حاشدة ومميزة تأكيداً على حقهم في العودة والتحرير.

وأوضح الهيثم في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء الخميس، أن هناك تنسيق عالٍ جداً بين كافة اللجان المختصة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة للتحشيد في مناطق فلسطين كافة وفي الشتات والدول الأوروبية لإحياء ذكرى الأرض والعودة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان بث حالة الرعب والخوف في صفوف الشباب في قطاع غزة لإضعاف عزيمته للمشاركة في المسيرة المليونية، لافتاً إلى أن شعب غزة لا تخيفه تهديدات العدو أو تحشيد الجيش الذي هو "أوهن من بيت العنكبوت" ولن تضعف عزيمته، وستكون مشاركة حاشدة في مسيرة العودة سيتفاجأ بها الاحتلال.

وأشار إلى أن شعبنا قادر على تحدٍ الاحتلال "فغزة التي يظن أنها ضعيفة وصغيرة ستبقى كالشوكة في حلقه، وكالصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والصفقات المشبوهة، فطالما هناك عدو يحتل أرضنا سيكون هناك مقاومة تبذل كل جهدها حتى تحقيق النصر والتحرير".

وعن برنامج فعاليات المسيرة المليونية يوم السبت القادم قال عضو اللجنة التنسيقة في الهيئة: "إن الهيئة أعدت برنامجاً وطنياً للمسيرة المليونية المزمع انطلاقها يوم السبت المقبل في مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأضاف: "التحشيد للمسيرة سيبدأ قُبيل آذان الظهر، حيث سيتم نقل المشاركين من مختلف مناطق قطاع غزة عبر حافلات إلى مخيمات العودة، وستبدأ الفعاليات رسمياً بعد الساعة الـ1:30، وستلقى الكلمات والأناشيد الوطنية الثورية، إضافة إلى فقرات فنية متعددة، منها "فلكلور شعبي ومسارح" وتنتهي فعاليات مليونية العودة الساعة السادسة مساءً.