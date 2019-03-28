الوفد المصري يصل غزة بعد مغادرته ظهر اليوم

وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع ، عقب مغادرته ظهر اليوم.

وتأتي الزيارات المتواصلة التي يجريها الوفد الأمني المصري في إطار مساعي تثبيت الهدوء في قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

كان طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكد في وقت سابق ان الوفد الأمني المصري حمل رؤية الفصائل الفلسطينية لتثبيت حالة الهدوء.

وقال أبو ظريفة لوكالة سوا الاخبارية ان الوفد الأمني المصري سيتحرك بين غزة والجانب "الاسرائيلي" من أجل وضع القضايا المطروحة موضع التنفيذ العملي وإلزام الاحتلال "الاسرائيلي" بضرورة تطبيقها حتى يلمس المتظاهرين ثمار تخفيف الحصار.

وتأتي تلك الزيارة بعد جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، بين مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من غزة، سقط شمال مدينة تل أبيب.

ومساء الاثنين، أعلنت حماس نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، قبل أن يعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط جنوبي "إسرائيل"، على الحدود بين الجانبين.