مقتل شاب من جنين باطلاق نار من قبل مجهولين

لقي شاب من جنين مصرعة، وأصيبت فتاة، مساء اليوم الخميس، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص على مركبة كانا يستقلانها لقرب حي الجنان في جنين .

وذكر محافظ محافظة جنين اكرم الرجوب"، أن الشاب عقاب ياسين السعدي (28عاما)، لقي مصرعه جراء إطلاق نار عليه من قبل مجهولين برصاصتين بالساق، وأن فتاة أصيبت بالساق نتيجة إطلاق النار، ووصفت حالتها بأنها مستقرة.

ووصف المحافظ الحاث بـ"مؤسف"، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة وسريعة للأجهزة الأمنية من أجل الوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرا الى التعاون المشترك ما بين الشرطة والأجهزة الأمنية .