اللمسات الأخيرة لصفقة القطارات بين روسيا ومصر

يتابع وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة "ترانس ماش هولدينغ الروسية"، تطورات أكبر صفقة عربات قطارات جديدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

ويبلغ عدد العربات في الصفقة 1300 عربة، تشمل 500 مميزة، و500 مميزة مكيفة، و300 مكيفة درجتين أولى وثانية.

ويطلع الوزير خلال الاجتماع، على اللمسات الأخيرة لمواصفات العربات قبل توريد الدفعة الأولى منها، ومتابعة عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاما، شاملة قطع الغيار المطلوبة، إذ تنشئ الشركة ورشة جديدة مزودة بالأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة العربات.

وأعلن الفريق كامل الوزير، عقب توليه حقيبة النقل، أن توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة سيتم منتصف يونيو 2020، وأن هذه العربات ستساعد على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في الـ 29 أغسطس 2017، على قيام الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وواجهت الشركة الروسية منافسة من شركات صينية، وإيطالية، وإسبانية ورومانية.

وتبلغ قيمة الصفقة وفقا للمعلومات المتوفرة 997 مليون يورو.