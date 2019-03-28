نتنياهو: أصدرت التعليمات لتعزيز الجيش على حدود غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "إن إسرائيل لن تدخل في معركة واسعة مع قطاع غزة، إلا بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى".

وأضاف نتنياهو الذي تحدث خلال مراسم افتتاح مقطع في شمال طريق رقم "6": "أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات لتعزيز قوات الاحتلال وإضافة المزيد من الآليات العسكرية على حدود قطاع غزة، استعدادا لمعركة واسعة".

وزار نتنياهو في وقت سابق حدود قطاع غزة، واستمع من قادة جيش الاحتلال إلى شرح عن التطورات في ظل التوتر الأخير في المنطقة.

وتطرق نتنياهو إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، قائلا إنه انجاز سياسي هائل لـ"إسرائيل".