وزير "إسرائيلي": غاراتنا في حلب أصعب من عملياتنا في غزة

أعلن القائم بأعمال وزيرخارجية الاحتلال "إسرائيل كاتس" أن الغارات التي نفذتها الطائرات الإسرئيلية على منشآت عسكرية إيرانية ومستودعات للأسلحة في محيط حلب "كانت عملية معقدة".

وقال كاتس في مقابلة مع إذاعة "عبرية": "نسبت إلينا وسائل إعلام عديدة غارات الليلة الماضية على قوات إيرانية في سوريا... مصادر سورية أيضا قالت إنها غارات إسرائيلية وإيران تعرف أيضا أنها إسرائيلية".

ولفت كاتس إلى أن الغارات الجوية التي نفذت مساء الثلاثاء في سوريا كانت "أكثر صعوبة عسكريا" من التحديات التي تواجهها إسرائيل في غزة.

وتساءل كاتس: لماذا تتجنب "إسرائيل" استخدام كامل قوتها في الجانب الفلسطيني، قائلا: "كانت هناك عمليات أخرى مثل هذه، والتي تحملنا المسؤولية عنها، إلا أنها كانت أكثر صعوبة عسكريا وأقوى بكثير من العمليات التي قامت بها إسرائيل في غزة".