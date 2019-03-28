مانشستر يونايتد يمنح سولشاير "المؤقت" عقدا جديدا

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين المدرب المؤقت، أولي جونار سولشاير، كمدير فني للفريق بموجب عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وتم تعيين سولشاير مدربا مؤقتا للفريق، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، ليحقق الفوز في 14 ويتعادل مرتين، خلال 19 مباراة خاضها إلى الآن.

وقال سولشاير لموقع ناديه: "هذه هي الوظيفة التي أحلم بها، وأنا متحمس للغاية للفرصة الجديدة وقيادة النادي لفترة طويلة. نأمل أن نحقق النجاح الذي تستحقه جماهيرنا المدهشة".

ومن جانبه، علق إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي، قائلا: "منذ أن تولى سولشاير منصب المدرب المؤقت، والنتائج التي حققها تتحدث عن نفسها".

وأتم وودوارد هو الشخص المناسب لمانشستر يونايتد. أود شكره والجهاز الفني على كل ما فعلوه إلى الآن، وأن أهنئه على ما وصل له ويستحقه بشدة. الجميع في النادي والجماهير يقفون خلفه بقوة، ونتطلع الآن لبناء المرحلة المقبلة من تاريخنا".