وزارة شئون المرأة تتوج امرأة فلسطين 2018

توجت وزيرة شئون المرأة هيفاء الاغا امرأة فلسطين لعام 2018 على مستوى الوطن ليكون من نصيب فداء عيسى موسى أبو تركي خلال فعالية للسنة الرابعة على التوالي ضمن فعاليات الثامن من مارس في قاعة جلوريا في مدينة غزة.

كما توجت وزارة شئون المرأة الفائزات في لقب امرأة فلسطين لعام 2018م في المجالات المختلفة عرين نصر عودة شحيبر، وأمينة عامر حمو في المجال الريادي.

كما توجت أروى ناهض منير الريس في المجال اجتماعي ورنا أحمد محمود زيادة وفاتن سعيد أحمد أبو شوقة في المجال التعليمي وإيمان خضر عبد الرازق شنن المجال الصحي وإسراء أحمد خضر فروانة في المجال التطوعي "مبادرات شبابية".

وأكدت الأغا خلال كلمتها الافتتاحية على تشجيع وزارة شئون المرأة الفلسطينية المرأة للقيام بدورها البناء في المجتمع باعتبارها عنصر أساسي في التنمية لأن بناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفردا سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإنه يجب إعطاء المرأة الفرصة حي أثبتت كفاءتها وقدراتها من خلا ل عملها في الوزارات والمؤسسات الحكومية.