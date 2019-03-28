نائب ملادينوف يصل قطاع غزة

وصل جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف قطاع غز اليوم على رأس وفد أممي، لبحث ملف وقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال.

ووفق المصادر المحلية، فإن ماكغولدريك سيطلع أيضا على مشاريع أممية إلى جانب تفقد سير عملية توقيع عقود المنحة القطرية للبطالة.

في السياق، ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن تقارير إن الأمم المتحدة تبذل جهوداً في محاولات تحقيق الهدوء بين "إسرائيل" وحماس.

وأشارت القناة السابعة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة اليوم الخميس من أجل ذلك.