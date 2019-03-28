وزير الصحة: إجراء 25 عملية قلب مفتوح لأطفال منذ مطلع العام

قال وزير الصحة جواد عواد، "إن 25 عملية قلب مفتوح أجريت لأطفال منذ مطلع العام الجاري في مجمع فلسطين الطبي، جميعها تكللت بالنجاح".

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن جميع عمليات القلب المفتوح للأطفال تُجرى اليوم في مستشفيات وطنية، بعد أن كان المرضى يحولون لإجرائها في مستشفيات داخل أراضي عام 1948، حيث تم رفد قسم جراحة قلب الأطفال بنخبة من الأخصائيين الفلسطينيين في مجال جراحة قلب الأطفال ومجال الانعاش والتخدير، المشهود لهم بالكفاءة العالية في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال على مستوى الوطن، والجوار.

وقال عواد "هذا النوع من العمليات يجرى لأول مرة داخل شبكة المستشفيات الحكومية بأيدٍ فلسطينية، لمرضى من جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث نسعى دائما لتوطين كافة خدمات العلاج، بهدف التوفير على المرضى ماديا وجسديا ونفسيا، وتخفيف عناء السفر والانتظار."

وأضاف "هذه العمليات تجرى اليوم في مجمع فلسطين الطبي بشكلٍ مجاني بالكامل، حيث إن تكلفة إجراء هذا النوع من العمليات في مراكز العلاج داخل أراضي عام 1948 تبلغ عشرات الآلاف من الشواقل، وبهذا نمضي قدما نحو توفير العبء المادي بتخفيض فاتورة العلاج وتوطينه بمعدلات نجاح فائقة"، مؤكدا على الشراكة الكبيرة مع مستشفى المقاصد في القدس لإجراء هذا النوع من العمليات، والتعاون المستمر لإجراء المزيد من عمليات القلب المفتوح للاطفال، مضيفاً أن مشافي القدس تُعتبر جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية، حيث تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

كما أشاد الوزير بالطاقم الطبي الكفؤ الذي بدأ بإجراء هذا النوع من العمليات، مشيرا إلى أن هذا التطور الذي يشهده القطاع الصحي هو ثمرة عمل وتعاون جميع الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية.

وأشاد بالدعم الذي قدمته جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بخصوص بناء طابقين إضافيين لتوسعة قسم جراحة قلب الأطفال، حيث سيبدأ البناء خلال الفترة القادمة، ما يدعم إجراء المزيد من عمليات القلب المفتوح للأطفال، وتوفير خدمة علاج ورعاية صحيَّة بأفضل جودة علاج.

يذكر أن معدلات وفيات الأمهات والأطفال قد انخفضت في فلسطين خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تشير منظمة الصحة العالمية، أن فلسطين تنافس اليوم العديد من دول العالم المتقدمة من حيث انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال، وبرنامج التطعيم الشامل، والطوارئ والرعاية الصحية.