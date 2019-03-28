مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم 56 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حماية من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة صباح اليوم الخميس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 36 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من "باب المغاربة" وتجولوا في باحاته، وسط تلقيهم شروحات حول "الهيكل" المزعوم، بالإضافة لـ 20 شرطيًا إسرائيليًا خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسلاح أمنت الحماية لمقتحمي المسجد الأقصى، ورافقتهم حتى خروجهم من "باب السلسلة".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن شرطة الاحتلال قامت باعتقال حارس المسجد الأقصى عصام نجيب من أمام مصلى "باب الرحمة".

يشار إلى أن الاقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).