20 مليون شيقل خسائر الاحتلال خلال التصعيد الأخير على غزة

نشر موقع "يديعوت أحرنوت" تقريرا كشف فيه بأن التكلفة المالية لميزانية وزارة الحرب لكل يوم من أيام التصعيد تتراوح ما بين 15إلى 20 مليون شيقل على الأقل.

ووفقا للموقع، التكلفة تتضمن المهام العملياتية والقتالية المختلفة التي تنفذها قوات الجيش الاسرائيلي، وكذلك تتضمن الضربات الجوية واستخدام الكميات الكبيرة من الذخائر والأسلحة بما في ذلك إطلاق صواريخ القبة الحديدية، كما أنها تتضمن استنفار القوات واستدعاء جنود الاحتياط.

كما أشار الموقع في التقرير بأن وزارة الحرب تتحمل أيضا تعويض مستوطني الغلاف من ميزانيتها الخاصة، حيث ينص القانون بأن وزارة الجيش تتحمل تعويض المستوطنين في حال تعطلت أعمالهم بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، كما حصل في التصعيد الأخير عندما تم تعليق الدراسة في جميع مدارس الغلاف حتى مسافة 50 كم من الحدود، وما ترتب عن ذلك عدم ذهاب أباء الطلاب إلى أعمالهم