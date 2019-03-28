الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في المسيرة المليونية والحفاظ على الطابع الشعبي

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، كافة أبناء شعبنا للمشاركة في المسيرة المليونية التي ستنطلق يوم بعد غدٍ السبت بعد صلاة الظهر في كافة مناطق قطاع غزة.

ويصادف يوم السبت 30 مارس، ذكرى يوم الأرض الخالد، والسنوية الأولى لإطلاق مسيرات العودة الكبرى التي بدأت العام الماضي، وخلفت أكثر من 260 شهيداً و30 ألف جريحاً.

ودعا، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، خالد البطش، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لتحديد توجهاتها بخصوص فعالية مليونية الأرض والعودة، إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي في كافة الفعاليات لقطع الطريقة على مخططات.

وطالب البطش، كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس والشتات، للمشاركة في مسيرات مليونية، مؤكداً على أهمية المشاركة السلمية في مسيرات إحياء يوم الأرض، مع أخذ درجات الحيطة والحذر.

ودعا، الهيئات الدولية لمراقبة ورصد الاحتلال الذي يسمع وعيده وارهابه كل ارجاء المعمورة.

وقد أعلن البطش، أن شعبنا قد قرر السير نحو الحرية مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات، داعياً المؤسسات الحقوقية والقانونية ووسائل الاعلام كافة بالحضور وتغطية هذا اليوم المشهود في مخيمات العودة.